Diğer
Kategoriler
19 Mayıs 2018 23:03

Afyonkarahisar’da caddeler meşalelerle aydınlandı

Afyonkarahisar’da Galatasaray taraftarları takımlarının şampiyon olmasıyla birlikte ellerinde meşalelerle caddeleri doldurdu.

Afyonkarahisar’da caddeler meşalelerle aydınlandı

19 Mayıs 2018 23:03


Süper Lig’de Galatasaray’ın şampiyon olmasıyla birlikte tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar’da da taraftarlar takımlarının şampiyon olmasını cadde ve sokaklara inerek kutladı. Afyonkarahisar’ın en işlek caddelerinden Yeşilyol ve Ambaryolu caddesini dolduran binlerce Galatasaray taraftarı, ellerinde meşalelerle tezahürat atarak şampiyonluğu kutladılar. Galatasaray’ın şampiyon olmasıyla birlikte cadde ve sokakları dolduran taraftarlara evlerin balkonlarından da Galatasaray bayrağı ile vatandaşlar destek verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç