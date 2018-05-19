Afyonkarahisar’da caddeler meşalelerle aydınlandı

Süper Lig’de Galatasaray’ın şampiyon olmasıyla birlikte tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar’da da taraftarlar takımlarının şampiyon olmasını cadde ve sokaklara inerek kutladı. Afyonkarahisar’ın en işlek caddelerinden Yeşilyol ve Ambaryolu caddesini dolduran binlerce Galatasaray taraftarı, ellerinde meşalelerle tezahürat atarak şampiyonluğu kutladılar. Galatasaray’ın şampiyon olmasıyla birlikte cadde ve sokakları dolduran taraftarlara evlerin balkonlarından da Galatasaray bayrağı ile vatandaşlar destek verdi.