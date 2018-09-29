Afyonkarahisar'da çimento yüklü tır devrildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çimento yüklü tırın devrildiği kazada sürücü hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar-Denizli karayolunda meydana gelen kazada Ahmet E. (45) idaresindeki 43 LE 113 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters yöne dönen tır devrilirken, dorsede yüklü olan çimentolar da yola saçıldı. Çevrede bulunan vatandaşların yardımı ile tırdan çıkarılan tır sürücüsü Ahmet E. hafif yaralandı. Olay yerine gelen ekipler yaralı sürücüye ilk müdahaleyi burada yaptı. Yola saçılan çimento torbaları trafiği bir süre aksatırken, tırın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Araçtan çıkarılan sürücü Dinar Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumunun iyi olduğu bildirildi.