Afyonkarahisar'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 95'inci yılı yapılan programla büyük bir coşku içinde kutlandı.

Törene Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra Milletvekilleri Burcu Köksal, Mehmet Taytak ve İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Özdemir Şan, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, ili protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tören öncesi Vali Tutulmaz ve beraberindekiler, AYTAM tarafından düzenlenen “Atatürk'ün Afyonkarahisar Ziyaretleri” adlı fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan tören, heyetin törene katılan öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutlaması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okundu.

Cumhuriyetin 95. yıl dönümü programı kapsamında günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Vali Mustafa Tutulmaz'ın "Milletimizin ezelden ebede uzanan tarih yolculuğunda çok önemli bir dönüm noktası olan ve önümüzde yepyeni ufuklar açan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yılını, ülkemiz genelinde olduğu gibi, güzel ilimiz Afyonkarahisar'da da büyük bir coşku içinde gururla kutluyoruz. Bu anlamlı günümüzde, tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını içtenlikle kutluyorum. Bayramınız kutlu olsun. Milletimizi, aynı coşku ve duygu ile tek vücut olarak birleştiren, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ü ve onun silah arkadaşlarıyla, vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele ederken, görevleri başında kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi de, rahmet ve minnetle anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti milletimizin ortak eseridir.” diye konuştu.

Afyon Anadolu Lisesi öğrencilerinden Rümeysa Seçen tarafından okunan ‘Akdeniz'e Doğru' şiiri, Kamil Ulu tarafından okunan ‘Bu Vatan Kimin' şiiri ile yerel şairimiz Mehmet Yiğit tarafından okunan ‘29 Ekim' konulu şiir izleyicilerden büyük alkış aldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Halkoyunları ekibinin gösterisiyle devam eden programda Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın konseri ve akabinde Afyonkarahisar Belediye Mehteran Takımı'nın gösterisi ile izleyiciler Cumhuriyetin kazanıldığı ve kurulduğu topraklarda bu zaferi coşkuyla tekrar yaşadılar.

Törenin devamında İl Millî Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen ‘Cumhuriyet ve Milli İrade' konulu kompozisyon, şiir ve resim yarışmaları ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri Vali Mustafa Tutulmaz ile diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Ödüllerin verilmesinin ardından Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bandosu eşliğinde askeri birlikler, gaziler, şehit yakınları, sporcular ile öğrencilerin katılımıyla tören geçişi gerçekleşti.