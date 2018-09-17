Afyonkarahisar'da da ilk ders zili çaldı

Yaz tatilinin sona ermesiyle Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde de yeni 2018-2019 eğitim öğretim sezonu başladı.

Afyonkarahisar'da ilk ders zili öğretmen ve öğrencileri okullarda buluşturdu. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısı bugün başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde de Gazi Paşa Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ders başı yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile öğrenciler öğretmenlerinin kontrolleriyle sınıflarına giriş yaptı. Biinci ve beşinci sınıf öğrencileri yeni sınıflarında yeni arkadaşlarıyla beraber ilk derslerini yaparak öğretmenleri ve arkadaşları ile tanıştı. 5A ve 5B sınıfı öğrencileri ilk derslerinde öğretmenleri ve arkadaşları ile beraber tanışarak ilk derslerini ders proğramı yaparak geçirdi.

5/B Sınıfı öğrencilerinden Mehmet Ali, ''Bugün ilk dersimizde mutluyum. İlk dersimizde ders proğramını yazdık" derken, Sümeyye Karakuş ise açıklamalarında "Burada çok mutluyum. Büyünce resim öğretmeni olmak istiyorum'' dedi. Aynı sınıf öğrencilerinden Semih Ahmet ise açıklamalarında, ''Bugün ilk dersimizde mutlu ve güzel ders proğramı yazıyoruz arkadaşlarımız ile tanışıyoruz" diye konuştu.

Eğitim öğretim yılının ilk yarısı 18 Ocak'ta sona erecek. Öğrenciler yıl sonu karnelerini ise 14 Haziran'da alacak.