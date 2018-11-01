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Afyonkarahisar'da DAEŞ operasyonu, 1 gözaltı

Afyonkarahisar’da polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği DAEŞ operasyonuyla 1 kişi gözaltına alınırken çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği DAEŞ operasyonuyla 1 kişi gözaltına alınırken çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.


Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Çavdarlı köyünde Afyonkarahisar İl Janadrma Komutanlığı ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından DAEŞ operasyonu yapıldı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibe aldığı U.Ç. isimli şahıs, düzenlenen operasyonla evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, şahsın sorgusuna ise devam edildiği bildirildi.

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