Afyonkarahisar’da etkili olan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Afyonkarahisar’da dün gece yağan kar yağışının ardından kent beyaza bürünürken, kar kalınlığı ise yaklaşık 7 santimetre olarak ölçüldü.

Kentte kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dün öğlende sonra başlayan ve gece geç saatlere kadar aralıklarla devam eden yağışın ardından kar kalınlığı 7 santimetreye ulaştı. Yağışın ardından gün ağardığında beyaz örtüyle kaplanan kentte adeta kartpostallık görüntüler oluştu. Hava sıcaklıklarının 1 derece civarında olduğu kentte park ve bahçeler boşalırken, sokakların ise normal günlere nazaran daha tenha olması da dikkat çekti. Bazı vatandaşların otomobillerini park ettikleri yerlerden kaldırmadıkları da gözlendi. Parklarda karla kaplanan bank, ağaç ve çiçekler ile tarihi Karahisar Kalesi kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ana arterlerin ve ulaşımın kardan etkilenmediği kentte, bazı sokaklarda ise kar birikintilerin olması araç sürücülerinin kısa süreli de olsa zorluklar yaşamasına neden oldu.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, kentte bugün kar yağışı beklenmediği belirtilirken, gündüz beklenen en yüksek sıcaklığın ise 4 derece civarında olacağı bildirildi.