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Afyonkarahisar'da ev yangını büyük korkuya sebep oldu

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde evde çıkan yangının başka evlere de sıçraması büyük korkuya sebep oldu.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde evde çıkan yangının başka evlere de sıçraması büyük korkuya sebep oldu.


Yangın, Dinar ilçesi Dikici köyünde ikamet eden M.G. isimli vatandaşın evinde çıktı. Soba bacasından çıkan alevlerin sebep olduğu yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere de sıçradı. Toplam 3 evde yayılmaya devam eden yangına ilk müdahaleyi yapan itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışma sonucu alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangın söndürme çalışmalarına yardım eden iki vatandaş ve bir itfaiye eri hafif yaralanırken, evlerde maddi hasar meydana geldi.

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