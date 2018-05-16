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16 Mayıs 2018 18:44

Afyonkarahisar’da fırınlara Ramazan denetimi

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ramazan ayı nedeniyle fırınları denetledi.

Afyonkarahisar’da fırınlara Ramazan denetimi

16 Mayıs 2018 18:44


Kent merkezinde faaliyet gösteren 98 adet fırını denetleyen ekipler; genel temizlik, gramaj kontrolleri, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarını kontrol etti.


Yapılan denetimlerde un ve unlu mamullerin üretim ve satış şartlarına uygun olmayan işletmelere gerekli ikazlar yapıldı, daha önce ikaz edilen işletmelere ise cezai işlem uygulandı.


Denetimlerin artarak devam edeceğini belirten zabıta ekipleri, yapılan bu denetimlerle vatandaşlara verilen hizmetin kalitesini artırmayı amaçladıklarını söyledi.




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