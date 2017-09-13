Afyonkarahisar’da gazetecilerden örnek davranış

Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü Cemil Paslı, Afyonkarahisar’daki gazetecileri kan bağışı yaparak Türk Kızılayı’na destek olmaya davet etti. Paslı’nın bu daveti karşılık buldu. Çok sayıda basın mensubu, Basın Yayın Enformasyon İl Müdürlüğü binasına gelerek kan bağışladı.

Kan bağışının önemine dikkat çeken Basın, Yayın ve Enformasyon İl Müdürü Cemil Paslı, "Kan stoklarımızda azalma var. Verdiğimiz kan, can oluyor, aynı zamanda bizim adımıza ağaç dikiliyor. Bir ünite kan, 3 kişide kullanılıyor. Biz 99 kişinin duasındayız. Biz basın mensupları olarak bir farkındalık oluşturalım istedik. Kızılayımıza ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımız duyarlı olmalı. Her üç kişiden 1’i kan bağışlasa kan bağışı stoğu konusunda sorun yaşamayız" dedi.

Kan bağışı sonrasında gazetecilere Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü Cemil Paslı tarafından aşure ikram edildi.