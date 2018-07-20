Afyonkarahisar’da geleneksel asker eğlenceleri devam ediyor

Şuhut ilçesi Mahmut köyünde düzenlenen asker eğlencesine köy muhtarı, azaları, çok sayıda köy halkı katıldı.

Asker ailelerinin ve arkadaşlarının katıldığı geleneksel asker eğlencesinde, omuzlara ay yıldızlı şal takan asker adaylarına kına töreni yapıldı. Kına kuzularının ellerine anne ve protokol üyeleri tarafından yakıldı. Kına merasimi esnasında bir taraftan 98/3 askere gidecek asker adayları ve arkadaşları halay çekip eğlenirken bir taraftan da aileleri tarafından duygulu anlar yaşandı. Kına kuzuları geleneksel asker eğlencesinde moral depoladı.