Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 15:33

Afyonkarahisar’da geleneksel asker eğlenceleri devam ediyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde geleneksel asker eğlenceleri devam ediyor.

Afyonkarahisar’da geleneksel asker eğlenceleri devam ediyor

20 Temmuz 2018 15:33


Şuhut ilçesi Mahmut köyünde düzenlenen asker eğlencesine köy muhtarı, azaları, çok sayıda köy halkı katıldı.


Asker ailelerinin ve arkadaşlarının katıldığı geleneksel asker eğlencesinde, omuzlara ay yıldızlı şal takan asker adaylarına kına töreni yapıldı. Kına kuzularının ellerine anne ve protokol üyeleri tarafından yakıldı. Kına merasimi esnasında bir taraftan 98/3 askere gidecek asker adayları ve arkadaşları halay çekip eğlenirken bir taraftan da aileleri tarafından duygulu anlar yaşandı. Kına kuzuları geleneksel asker eğlencesinde moral depoladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç