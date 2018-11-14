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Afyonkarahisar'da gümrük kaçağı alkol ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polis ekiplerince bir araçta yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis ekiplerince bir araçta yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve ilçelerde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde; gümrük kaçağı alkol getirerek piyasaya süren bir şahsın kullanmakta olduğu aracında yapılan aramada; 69,5 litre gümrük kaçağı alkol, 36 adet doldurulup satışa sunulmak üzere viski ve rakı şişesi, 146 adet viski ve rakı şişesi kapakları ele geçirildi.


Konu ile ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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