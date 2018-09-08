Afyonkarahisar’da hafızlık icazet merasimi düzenlendi

Hafızlık icazet merasimine eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, Şuhut Kaymakamı Mehmet Boztepe, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Özdemir, öğrencilerin anne ve babaları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Milletvekili Veysel Eroğlu yaptığı konuşmada, ’’Kur’an-ı Kerim’de ilk kelime ’oku’ emri, dolayısı ile Kur’an-ı Kerim tabii ki de okunacak. Bir Hadis-i Şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor; ’Özellikle hafızlar vahiy getiren melekler gibi mübarektir.’ Dolayısıyla hafızlarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Değerli Burhan hocam hakikaten bende hafız olmayı çok arzu etmiştim ve olmamıştı. Burada bir hatıramı anlatmadan geçemeyeceğim. Rahmetli babamın bir tuhafiye dükkanı vardı. Babamda hafızları çok severdi, bir tarihte bende yüksek lisans diplomamı yeni almıştım. Babam da bir hafıza elbise giydiriyor. Çok duygulandım dedim ki, ’Hafıza ben diplomamı versem, senin hafızlık diplomanı alsam razı olur musun?’ Mümkün olsa verecektik. Şimdi profesörlük diplomamızı da vermeye hazırım. Kur’an-ı Kerim özellikle Türkiye’de, Şuhut’da çok güzel şekilde okunacak, buna yürekten inanıyorum’’ dedi.

Konuşmanın ardından ilahiler ve Kur’an-ı Kerim okundu. Akabinde Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Milletvekili Veysel Eroğlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen ve protokol üyeleri tarafından öğrencilere hediyeler takdim edildi.