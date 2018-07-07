Afyonkarahisar’da haşhaş hasadı erken başladı

Bu yıl toplam 20 bin dekar alanda yapılan haşhaş ekiminden bin 200 ton ürün bekleniyor. Sağanak yağışlardan dolayı erken başlatılan haşhaş hasadını Şuhut Ziraat Odası Başkanı Ömer Tunçay değerlendirdi. Konuyla alakalı bir açıklama yapan Başkan Tunçay, yağışların hem hasadı erken başlattığını hem de ürünlerde hastalığa neden olduğunu söyledi. Başkan Tunçay, "İlçemizde hububat hasadı başladı. Arpa ve buğdaylarda sadece rekolte çok düşük. Yüzde 50’ye varan ürün kayıpları vardır. Üründeki kalite’de düşük olduğunu belirtmek isterim. Ayrıca haşhaşlarda da patateslerde olduğu gibi ekin alanındaki Mildiyo hastalığına benzer bir hastalığın olduğu ve ürün kaybının çok yüksek olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

Haşhaş üreticisi Nermin Yıldız ise ekin alanlarında yetiştirilen haşhaşlarda meydana gelen Mildiyo mantar hastalığı benzeri bir hastalığın görüldüğünü dile getirdi. Yıldız, "Şimdi haşgeşi zamanı başladı, bir haftadır kırılıyor. Afyon’un en meşhuru Şuhut’un haşgeşidir. Haşgeşi kırıyoruz makinede ayırıyoruz. Hamurlarımız katmerimiz, bükmemiz bu haşgeşsiz olmuyor ve işlemiyor. Haşgeş olunca daha güzel oluyor. Tabi biz çiftçi olduğumuz için ekip biçiyoruz uğraşıyoruz.Yani evde su ekmek ne kadar önemliyse haşgeşin o kadar yeri var. Tabi ki her tatlıya, tuzluya en önemlisi de hamur işlerine katılıyor haşgeşimiz. Fakat bu sene mahsuller yağmur nedeniyle çok zayıf kaldı. Biraz birde kararma ve çürüme oldu. Kararınca içleri iyi olmuyor" diye konuştu.