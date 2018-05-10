Olay, bugün Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Yeni Doğan Ünitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu bir ailenin henüz yeni doğan bebekleri kimliği belirsiz bir kadın tarafından kaçırıldı. Film sahnelerini aratmayan kaçırılma olayında Suriye uyruklu bir ailenin yeni doğan bebeğini, yine Suriye uyruklu olduğu iddia edilen bir kadının hastane personeli kılığına girerek, ‘işitme testi’ yapmak bahanesiyle kaçırdığı bildirildi. Hastane güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kaçırılma anının anbean kaydedildiği öğrenilirken, olayla ilgili hastane yönetimi tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile emniyet ve jandarma ekipleri kaçırılan bebeğin bulunması için kent merkezinde geniş çaplı çalışma başlattı.