Afyonkarahisar’da hava durumu

Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilerde kentin yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına girdiği ve olumsuz hava koşullarının hafta sonu da devam edeceği kaydedildi. Kentte bugün öğlen saatlerinde başlayan yağmur yağışının yarın öğlen saatlerinde karla karışık yağmura dönüşmesinin beklendiği ve 25 Aralık Pazartesi sabah erken saatlere kadar böyle devam etmesinin tahmin edildiği öğrenildi. Yağışlı havanın etkisinin Pazartesi günü yitireceği ifade edilirken, sıcaklıklarında hafta sonu gece eksi 5 dereceye kadar düşeceği gündüz beklenen en yüksek sıcaklıkların ise 4-5 seviyelerinde olmasının tahmin edildiği kaydedildi.