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Afyonkarahisar'da hayat 2 dakikalığına durdu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80’inci yılında Afyonkarahisar da anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80'inci yılında Afyonkarahisar da anıldı. Afyonkarahisar'da hayat 2 dakikalığına durdu.


Afyonkarahisar'da Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenler çaldı, siren seslerinin çalmasıyla bayrakların yarıya indirildiği saatlerde hayat 2 dakikalığına durdu. Siren sesini duyan vatandaşlar oldukları yerde saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından Anıtpark önünde İstiklal Marşı okundu. Sokaklarda, işyerlerinde, hastanelerde de vatandaşlar saygı duruşunda bulunarak Atatürk'ü andı.

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