Afyonkarahisar’da ilaç sanayinde milli hamle

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, İl Başkan Yardımcısı H. İbrahim Sevim, İlçe Başkanı Ömer Dayı, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları, il genel ve belediye meclis üyelerinin katıldığı basın toplantısında, yatırımcı firmanın ilçeye ilaç sanayi tesisi yapacağı müjdesi verildi. Basın toplantısında konuşan AK Parti Bolvadin İlçe Başkanı Avukat Ömer Dayı, hükümetin yerli ve milli yatırımlara önem verdiğini belirterek, bu yatırımın da böyle bir tesis ile ilçeye kazandırılacağını söyledi.

Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Fatih Kayacan, “Böylesine önemli bir yatırımın ilçemize kazandırılması konusunda emeği geçen başta Milletvekilimiz Ali Özkaya olmak üzere herkese gönülden teşekkür ediyorum. Şimdi gayret sırası bizde. Görüştüğümüz firma dünyanın pek çok ülkesine ihracat yapan bir kuruluş. İnşallah sabır ve güven içerisinde birliktelik sergileyerek bu yatırımı ilçemize kazandıracağız” diye konuştu.

“Türkiye için önemli bir yatırım”

İl Başkanı Hüseyin Sezen, “Rahmetli Erbakan hocamızın ilçemize kazandırdığı Alkaloid Fabrikası ile uyumlu bir üretim sağlayacak olan bu tesis inşallah hayırlı olacaktır. Bütün vekillerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği yerli ve milli bir tesisi bölgemize kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, “İl Başkanlığı dönemimden beri Alkaloid Fabrikasının modernizasyonu konusunda girişimlerde bulunduk. Şimdi de bu ilaç sanayini bölgemize kazandırma aşamasına geldik. Bundan sonraki dönemde yatırım, bürokrasi ve maddi kaynak süreçlerinde el ele vererek sonuca ulaşacağız. İnşallah hayırlı

bir tesis kazandıracağız” şeklinde konuştu.

“Bolvadin’e kurulması için söz aldık”

Son olarak konuşan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ise, “Uzunca bir süredir üzerinde çalıştığımız, araştırmalar yaptığımız bu tesisin Bolvadin’e kurulması yönünde söz aldık. Akademik seviyede girişim ve incelemelerde bulunduğumuz bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza da ilettik. 20 kadar profesör ve akademisyen Bolvadin’i ve yapılacak yatırımı inceleyerek olumlu görüş bildirdiler. Biz ilgili firma ile birlikte yol haritasını belirledik. Haşhaş üretimi konusunda dünyanın en önemli ülkelerinden birisi olan ülkemize bu tesisi kazandırmak için üzerimize düşeni yapacağız” dedi.