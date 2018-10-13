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Afyonkarahisar'da inşa edilen cezaevinde sona doğru

Afyonkarahisar’da inşaatı süren cezaevinde sona yaklaşıldı.

Afyonkarahisar'da inşaatı süren cezaevinde sona yaklaşıldı.


Adalet Bakanlığınca farklı şehirlere yapılan biner kişilik 50 yeni cezaevinin inşaatları sürüyor. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yapımı devam eden ve yeni teknolojiler ile inşa edilen cezaevinde ise artık sona gelindi. Tamamlanmasının ardından FETÖ davalarında hüküm giyen çok sayıda kişinin bu cezaevine nakledilmesi beklenirken, inşaat sahasında hummalı çalışma devam ediyor. Gardiyan lojmanlarının önemli bir kısmı tamamlanırken, çevre düzenlemeleri ve ince detayların kısa zamanda bitirilmesi bekleniyor.

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