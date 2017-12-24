Afyonkarahisar’da kar manzaraları

Karın keyfini çıkaranlar ise ellerine geçirdikleri tepsiler ile kayan çocuklar oldu.

Kentte dün öğlen saatlerinde başlayıp günün ilerleyen saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının ardından kent adeta beyaz bir örtü ile kaplandı. Yaklaşık yarım gün devam eden kar yağışı sonrası kent merkezinde kar kalınlığı 4 santimetre olarak ölçülürken, kentte en fazla kar kalınlığı ise yaklaşık 12 santimetre ile Kocatepe’de ölçüldü. Kar yağışının durması ile birlikte kentte doğa adeta beyaza bürünürken, araçların üzeri de karla kaplandı. Olumsuz hava koşulları kentte çok sayıda maddi hasarlı trafik kazasına neden oldu. Kent kaldırım ve sokaklarında oluşan buzları kırma işi temizlik işçilerine düştü. Temizlik görevlileri sabah erken saatlerden itibaren kaldırımlarda oluşan buzları vatandaşların rahat ve güvenli yürüyebilmeleri için temizlediler. Araç sahipleri de kardan nasibini alırken, park halindeki araçlarını hareket ettirmeden önce üzerlerindeki karı temizlediler.

Karın keyfini en çok onlar çıkardı

Kar yağışı park ve bahçelerde adeta kartpostallık görüntüler oluştururken, bu manzarayı kaçırmak istemeyen fotoğrafçılar özellikle karla kaplı ağaçlarla fotoğraf çekmek için adeta birbirleri ile yarıştılar. Kentte kar yağışı en fazla çocukları sevindirdi. Çocuklar özellikle yokuş olan sokaklarda karın keyfini ellerine geçirdikleri metal tepsi ve naylonlarla kayarak çıkardılar. Kar yağışının hafta sonuna denk gelmesi ve okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar kar heyecanını doyasıya yaşadı. Karın getirdiği olumsuzluğa aldırmayan minikler tepsiler ile sokak arasında kayarak doyasıya eğlendiler.

Yetkililer sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı

Kentte kar yağışı soğuk havayı da beraberinde getirirken sıcaklıklardan dün öğlen saatlerinde sonra hissedilir derecede düşüşler yaşandı. Gün gece sıcaklıklar kentte sıfırın altında 2 dereceye kadar düşerken, sabah saatlerinden itibaren ise 2 dereceye kadar yükseldi. Sıcaklıkların hafta içinde de aynı seviyelerde olması bekleniyor.

Yetkilerden alınan bilgilerde ise kentte kar yağışından dolayı ulaşımda herhangi bir aksaklık olmadığı ve kapanan yolların bulunmadığı öğrenildi. Yetkiler ayrıca sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşıda uyarmayı ihmal etmedi.