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23 Aralık 2017 13:25

Afyonkarahisar’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kış mevsiminin iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladığı Afyonkarahisar’da öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Afyonkarahisar’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

23 Aralık 2017 13:25


Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü’nün dün kent için yaptığı hafta sonu hava durumu tahminleri doğru çıkarken, kentte öğlen saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı sırasında sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlar şemsiyeler ile kendilerini kar yağışından korunmaya çalıştılar. Kar yağışı yaklaşık 1 saat içerisinde örtü oluşturmaya başladı. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da hissedilir derece düşüş yaşandı. Öğlen saatlerinde kentte ölçülen en yüksek hava sıcaklığı ise 2 derece oldu. Yetkililerden alınan bilgilerde kent ulaşımında her hangi bir olumsuzluğunun olmadığını belirtilirken, yinede sürücülerin dikkatli olmalarında fayda olduğu ifade edildi. Kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceği ve sıcaklıkların da eksi 2 derecelere kadar düşeceğinin tahmin edildiği öğrenildi.


Kar yağışı ile karşılaşan vatandaşların büyük çoğunluğu ise yağışa hazırlıksız olmadıklarını meteorolojiden hava durumunu takip ettiklerini kaydederken, bazıları ise yağışa hazırlıksız yakalandıklarını dile getirdi.




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