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Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü

Afyonkarahisar’da otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza Afyonkarahisar-Konya karayolu 20. kilometresinde meydana geldi. 03 BM 364 plakalı otomobil, 42 FFF 53 tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan Hayriye Mühsürler olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Hayriye Mühsürler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Hayriye Mühsürler'in Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler'in annesi olduğu öğrenildi.

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