Afyonkarahisar’da kaza: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçe emniyet müdürlüğü yeni binası önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Mustafa Göksu idaresindeki 06 BV 1170 plakalı otomobil ile Seyda Topal yönetimindeki 33 NRN 01 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada Göksu’nun kullandığı otomobil içerisinde sıkışan sürücü Mustafa, Ayşegül ve Beyza Göksu, 112 Acil Servis Ekipleri ile itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkartılabildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası polis ekipleri, kavşakta başka bir kaza yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.