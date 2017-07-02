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02 Temmuz 2017 13:25

Afyonkarahisar’da maganda dehşeti: 5 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir düğünde magandaların havaya ateş açması sonucu 3’ü kadın 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’da maganda dehşeti: 5 yaralı

02 Temmuz 2017 13:25


Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Yolkanak köyünde meydana geldi. Köyde gerçekleştirilen bir düğünde sevinç gösterisinde bulunan magandalar, tüfek ve kurusıkı tabancalar ile havaya ateş açtılar. Bu sıra düğünde eğlenen Erkan Yeşilyurt (55), Kifayet Örnek (31), Nazmiye Duman (30), Nezahat Coşkun (55) ve ismi henüz tespit edilmeyen bir kişi tüfek ve kurusıkı tabancalardan çıkan saçma ve mermiler ile yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansları ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma tarafından olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlatılırken, bölgeye gelen ekiplerin mermilerin hangi silahlardan çıktığının belirlenmesi için tüfek ve tabancaları topladıkları kaydedildi.




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