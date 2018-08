Afyonkarahisar’da meyve sebze fiyatlarında yüzler gülüyor

Şuhut ilçe pazar yerinde esnaflar halinden memnun olurken müşteriler ise yurt dışında bulamadıkları bolluğu Türkiye pazarında bulduklarını ifade etti. İlçe pazar esnafı Faruk Kurt konuyla sebze piyasası ile ilgili açıklamalarında, ‘’İlçemizdeki pazar piyasası çok güzel normal herkes alış verişini yapıyor ucuz elma üç kilo 10 lira herkes yapıyor içten dıştan herkes geliyor. Türkiye’nin her bir yerinden insanlar geliyor memnunlar alış veriş yapıyorlar. Dış ülkeden gelen insanlarımızda var bol bol yiyoruz Avrupa da yiyemiyoruz burada bol yiyoruz her şey ucuz. Şuhut’ta ucuz her şey İlçemizde ki sebze piyasaları ucuz yüksek değil bu sene dolu nedeniyle sadece salatalık pahalı gerisi ucuz büberler 3 lira 2 lira fasulye 2 lira her şey ucuz pahalı bir şey yok ki üzüm 3 kilo 10 lira 4 kilo 10 lira pahalı değil ki vatandaş alıyor’’ dedi.

Bir diğer Pazar esnafı Ömer Güven ise açıklamalarında, ‘’ Piyasalarımız şuanda yerinde tam seviyeye geldi biraz yükselmişti düştü soğanımız 2 lira patatesimiz 1.5 lira normal fiyatlar çiftçiler memnun esnaf memnun bu kadar yani’’ dedi.

Şuhut Sebze Pazarında müşteri İsmail Gündoğan ise açıklamalarında, ‘’ Sebze fiyatları ve piyasası çok güzel bir piyasası var Afyon bölgesinde aşağı yukarı bak büber kendi mallarımız zaten burada domates seracılık var burada bizim meyvecilik sebzecilik çok güzel oldu. Allah razı olsun inanın yani her şey ucuz yetiştirmeden ucuz 3 lira 4 lira toplayıverin desem toplayıvermezler can sağlığı bundan iyisi abi’’ dedi.

Bir diğer müşteri Mehmet Bayram ise açıklamalarında, ‘’Sebze fiyatlarını iyi görüyorum uygun görüyorum fiyatlar uygun yani herkesin alabileceği şekilde fiyatlar. Sebze fiyatları günün şartlarına uygun yani’’ ifadelerine yer verdi.