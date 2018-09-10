Afyonkarahisar'da minik öğrenciler ders başı yaptı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, beşinci sınıf ve dokuzuncu sınıflarındaki öğrenciler okul zilinin çalmasıyla beraber ders başı yaptı.

Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu 1-B sınıfı öğrencileri ders başı yaptı. Öğrencilerin ders başı yapmasıyla beraber bazı öğrenciler okula yabancı kalırken bazı öğrencilerin de sevinçleri görülmeye değerdi. 1-B sınıfı öğrencileri ilk derslerinde oyunlar oynayarak derse başladı. 1-B Sınıfı öğrencisi Yavuz Selim Bozkurt ilk dersinden dolayı çok heyecanlı ve aynı zamanda mutlu olduğunu dile getirdi. Zeynep Ebrar Akpınar heyecandan dün gece uyuyamadığını ve okula başladığı için gururlu olduğunu aktardı.