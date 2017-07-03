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03 Temmuz 2017 22:21

Afyonkarahisar’da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

03 Temmuz 2017 22:21


Edinilen bilgilere göre, kaza Bolvadin ilçesi Kurucuova yolunda meydana geldi. Mutlu Yıldırım idaresindeki 03 YB 603 plakalı otomobil, karşı yönden gelen plakası olmayan Resul Biçer’in kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Biçer ve yanındaki şahıs, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Biçer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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