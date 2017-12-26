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26 Aralık 2017 13:14

Afyonkarahisar’da öğretmenlere atık pil eğitimi verildi

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen eğitim çalışması ile öğretmenler atık piller konusunda bilgilendirdi.

Afyonkarahisar’da öğretmenlere atık pil eğitimi verildi

26 Aralık 2017 13:14


Eğitim çalışması Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) toplantı salonunda yapıldı. 52 belediye ve Afyonkarahisar İl Özel İdaresi’nin katılımı ile kurulmuş olan Afyonkarahisar İl Çevre Hizmetleri Birliği Koordinasyonu ile bir araya gelen öğretmenlere TAP tarafından atık pil eğitimi verildi. TAP atık pil uzman Eğitmeni Abdullah Ömür şimdiye kadar yapılmış olan çalışmalar ve edinilen tecrübeler ile atık pil toplama hususunda en çok verimin okullardan alındığını belirtti. Atık pillerin toplanmasında sürekliliğin sağlanması için ilk önce eğiticilerin eğitilmesi gerektiğini söyledi. Atık pil bilincinin eğiticilerden öğrencilere aktarılacağını ve yayılacağını vurgulayan Ömür, katılımcılarla atık pil konusunda hazırlanmış bir sunum paylaştı. Sunumun ardından soru, cevap kısmında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. 144 öğretmenin katıldığı eğitimde TAP Derneği ’Atık Pil Uzman Eğitmeni’ Abdullah Ömür katılımcıların sordukları sorularla çevre ve atık pil konusuna ilgisinin üst düzey olduğuna dikkat çekti.


Pilin doğaya bırakılması halinde çevreye ve yer altı sularını kirletebileceğini belirten Ömür, Türkiye’de atık pillerin ayrı toplanması konusundaki bilincin her yıl artan bir ivme ile devam ettiğini, Afyonkarahisar’da ise İl Çevre Hizmetler Birliği koordinasyonu sonucunda toplanan miktarın bir önceki yıla göre yükseldiğini söyledi. Ömür bu miktarın önümüzdeki günlerde daha da artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.




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