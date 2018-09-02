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02 Eylül 2018 04:34

Afyonkarahisar’da otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 30 yaralı

Afyonkarahisar-Ankara karayolunda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü 30 kişide yaralandı.

Afyonkarahisar’da otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 30 yaralı

02 Eylül 2018 04:34


Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolu 80. Kilometresi Topuzdere mevkiinde meydana geldi. 35 PK 656 plakalı şehirler arası otobüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Kazada otobüste yolcu olarak bulunan ve henüz kimliği tespit edilmeyen 2 kişi hayatını kaybederken 30 kişide yaralandı.


Gece 02.00 sıralarında meydana gelen kaza sonrası Afyonkarahisar ve Eskişehir’den çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis Ekipleri’nin ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar, Emirdağ ve Eskişehir Devlet hastanelerine sevk edildi.


Kaza sonrası jandarma ekipleri Afyonkarahisar-Ankara karayolunda güvenlik tedbirleri alırken, olay yerine gelen nöbetçi savcı tarafından inceleme yapıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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