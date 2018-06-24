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24 Haziran 2018 09:57

Afyonkarahisar’da oy kullanma işlemleri başladı

Afyonkarahisar’da oy kullanma işlemleri sabah saat 08.

Afyonkarahisar’da oy kullanma işlemleri başladı

24 Haziran 2018 09:57

00 itibariyle başladı.


Tüm yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekilliği Seçimleri için oy kullanacakları okullara giderek sandıklarında oylarını kullanmaya başladılar. Oy kullanmaya eşleri, çocukları, anne ve babaları ile birlikte gelen vatandaşları kapıda mahalle muhtarları karşıladı. Seçmen bilgi kağıdı olmayanlara mahalle muhtarları yardımcı oldu. Polis ekipleri ise oy kullanma işlemleri esnasında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. Oylarını kullanan vatandaşlar, seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını dilediler.




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