Afyonkarahisar’da oy verme işlemi başladı

Kentte toplamda bin 680 sandık kurulduğu ve 500 bin 722 seçmenin olduğu belirtildi.

Kentte oy verme işlemi sabah 08.00’da başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre kent merkezi ve merkeze bağlı köy ve beldelerde 190 bin 246 seçmen için 531 sandık kurulduğu kaydedildi. Kentte en fazla sandık kurulacak ve en çok seçmeni olan 18 ilçeden ilk 5’i ise şöyle:

Sandıklı’da 141 sandıkta 41 bin 110 seçmen, Dinar’da 141 sandıkta 34 bin 614 seçmen, Bolvadin’de 118 sandıkta 31 bin 258 seçmen, Sinanpaşa’da 112 sandıkta 29 bin 958 seçmen bulunuyor.