Afyonkarahisar’da “oyun terapisi” eğitimi sona erdi

Eğitim sayesinde öğretmenler tarafından öğrencilere psikolojik ve ruhsal destek sağlanmış olacak.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) tarafından destek gören “Oyun Terapisi” projesi katılımcıların sertifikalarını alması ile sona erdi. Konusunda uzman bir kişi tarafından verilen eğitim 30 saat sürerken, kursiyer öğretmenlere oyun terapisi aracılığıyla travmatik deneyimler geçiren çocukların duygularına ulaşılması ve sorunlar ile nasıl mücadele edeceklerini yönünde eğitim verildi. Proje sorumlularından Nur Sefa Kara eğitim faaliyeti ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Oyun ve oyuncaklar aracılığı ile çocukların ihtiyaçlarını ifade etmelerine yoğunlaşan özel işleve ‘oyun terapisi’ denir. Projemizin amacı kentte bulunan özellikle branşı rehberlik, anaokulu ve sınıf öğretmeni başta olmak üzere istekli olan öğretmenlere eğitim vermekti. Oyun terapisi yardımıyla çocuklar içsel dünyalarında mücadele ettikleri duygusal olaylarını bir araya toplayan oyunlar oluşturabilirler. Bu ifade ile başlayan oyun ilerledikçe gelişir ve sorunla ilgili anlama ve rahatlık sağlayana kadar devam eder. Oyun terapisi, travmatik deneyimler geçiren çocukların duygularına ulaşmayı sağlar. Bunlara nasıl mücadele edeceklerini öğretir.Bu nedenle farklı ve zor süreçlerden geçen çocuklara yardımcı ve destek olunmalıdır. Faaliyetimizin hayata geçmesi ve başarılı bir şekilde tamamlanması ile birinci katma değer oluşturacak unsur, ilimizde bulunan okulların, ailenin yanında sosyalleşmeyi sağlayan unsurlar arasında, çocuğun psikososyal gelişimindeki beklentilerine cevap verebilen birer eğitim kurumuna dönüşecek olmalarıdır. Okullar korumaya muhtaç veya farklı nedenler ile sıkıntı yaşayan çocukların sorunları için üzerine düşen misyonlarını gerçekleştirmeye çalışırken rastgele hareket edemezler. Toplumun devamını sağlayacak olan bir nesil tesadüfi olarak yetiştirilemez. Bu nedenledir ki, kurumlar olanakları doğrultusunda bir plan ve koordine içinde çalışmalıdırlar. İşte bu nedenle projemiz ile öğretmenlerimiz okuldaki her yaşanmışlıklara karşı iyileştirici ve geliştirici çalışmalar yapacak ve bu çalışmalarını yaparken programlı hareket eder hale geleceklerdir. Çocuklar okul, aile ve çevrenin etkisi ile sürekli değişim göstererek üretici olduğu andan itibaren yetişkin konumunu alır. Özellikle küçük yaşta travmatik olaylar yaşayan çocukların topluma fayda sağlayacak iyi insan, iyi vatandaş, iyi tüketici, verimli çalışan olabilmesinde proje etkili olacaktır.”

Öte yandan, eğitimi başarılı ile tamamlayan katılımcı öğretmenler sertifikalarını da aldı.