Afyonkarahisar’da “Pancar Alım Kampanyası” başladı

Ş. Afyon Şeker Fabrikası tarafından işleneceği “41. Pancar Alım Kampanyası” düzenlenen törenle başladı.

Afyon Şeker Fabrikası yerleşkesi içerisinde yapılan programa Vali Tutulmaz’ın yanı sıra Milletvekili Ali Özkaya, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altunkalem, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Çobanlar Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Afyon Şeker Fabrikası Müdürü Abdullah Necli, Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Afyon Şube Başkanı Murat Karamoçu, il müdürleri, daire müdürleri, davetliler ve fabrika çalışanları katıldı.

Açılış konuşmaları sırasında söz alan Vali Tutulmaz; “Böylesine güzel bir günde bu önemli programda yine beraberiz. Bu hafta ilimiz açısından tarımsal gelişim ve üretimle ilgili etkinlikler içerisindeyiz. Tarım ve hayvancılık gibi konularda ileri düzeyde olan ilimizin tanıtımı için etkinlikler düzenlenmekte ve bizlerde sizlerle birlikte bu etkinliklere destek olmaya devam ediyoruz. Bir taraftan çiftçilerimizin ürettiklerini satabildiği bir yapı olmuştur. Bir taraftan da ülkemiz sanayileşmenin temelini oluşturduğu bir sistemdir. Bende çocukluk yıllarımda ilk olarak şeker fabrikasını görmüştüm. Çalışma sistemi beni çok etkilemişti. Bu nedenle fabrika denilince aklıma ilk olarak şeker fabrikası gelmektedir. Bu nedenle şeker fabrikası kavramı benim için ve ülkemiz için sanayi kavramıyla eş değerdir” dedi.

Programın devamında ise pancar alımı kampanyası çerçevesinde kantara ilk giren üreticilere Vali Tutulmaz ve protokol üyelerince hediyeleri takdim edildi.

41. Dönem Pancar Alım Kampanyası duaların akabinde Vali Tutulmaz ve beraberindekilerin kurdele kesimiyle başladı.