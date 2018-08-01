Afyonkarahisar’da sel felaketi hayatı felç etti

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı, Döğer ve Gazlıgöl beldeleri ile Ayazini ve Beyköy köyünde dün akşam saatlerinde meydana gelen yağmur sonrası dere yataklarının taşması sonucu sel baskınları meydana geldi. Yaylabağı beldesi yakınlarında bulunan Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunda sel baskınları nedeniyle trafik durdu. Öte yandan beldede birçok tarla, ev, ahır ve kümes sele teslim oldu.

Ayrıca Döğer kasabasında da yine taşkınların neden olduğu sel baskınlarında hayat neredeyse durma noktasına geldi. Kasabada çok sayıda tavuk ve hindi gibi kümes hayvanları sel baskınları nedeniyle telef oldu.

Bölgede sel felaketi sonrası AFAD ekipleri, merkez ve çevre ilçelerden belediye ile Devlet Su İşleri Müdürlüğüne ait iş makineleri sevk edildi.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen sel felaketi sonrası sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada "Sağanak yağmur sonrası İhsaniye ilçemize bağlı Yaylabağı beldesi, Beyköy ve Ayazini köylerinde yaşanan doğal afet nedeniyle hemşehrilerimize geçmiş olsun dilerim. Kamu kurumlarımız zararların karşılanmasına yönelik gerekli incelemeleri başlatmıştır” dedi.