Afyonkarahisar’da sel felaketinin ağır bilançosu bugün ortaya çıktı

Afyonkarahisar’da dün meydana gelen ve 2 saat aralıksız süren sağanak yağış ve dolu sonrası Yaylabağı kasabasında 60 evi sel bastı. Evlerin kullanılmaz hale geldiği sel baskınının bilançosu bugün gün yüzüne çıktı. Birçok evin neredeyse hiç kullanılmaz hale geldiği sel felaketinde, can kaybı yaşanmadı ancak, sel neleri var neleri yok hepsini aldı götürdü.

Sel felaketinin ardından ilginç manzaralarla da karşılaşıldı. İHA muhabirlerinin objektiflerine yansıyan görüntülerde dün sel baskını sırasında bir evde akşam yemeği için hazırlanan hamur tezgahı ise sel sularının çekilmesiyle halen evin orta yerinde duruyor. Yaylabağı Belediye Başkanı Niyazi Akgedik, yaşanan sel felaketinin şu sözlerle anlattı:

“Dün akşam saatlerinde yağan yağmur ve dolu nedeniyle Ayazin tarafındaki vadideki suların bütün birikimiyle bizim dere yatağından bu tarafa gelen afat bizim Bahçelievler Mahallesi, dolayısıyla kasaba merkezinden taşkın korumadan anayolumuza asfalta aşağıya geçmesi, belediyemize doğru geçmesi nedeniyle afet yaşandı. Bu doğrultuda bahçeli evler mahallesindeki bütün evlerimize sel girdi. Can kaybı olmadı şükürler olsun. Tavuktur, kazdır, köpektir, bu noktada kayıplar oldu. Bu mahallemizde de yine evlerimizde sıkıntı oldu. Evlerde kalanlar oldu onları belediyemizin kepçesi, itfaiyesi hep beraber birlikte gittik evlerinden vatandaşları aldık. Bu doğrultuda bütün devlet erkanımıza; sayın bakanımıza, milletvekillerimize, Devlet Su İşleri yetkililerimize, müsteşarımıza teşekkür ediyoruz. Anında müdahil oldular. Ayazin tarafından gelen dere yatağının önünü kestiler. Suyun daha fazla kasaba merkezine girmesini önlediler. Bu doğrultuda hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şuanda kasabada 50-60 hane sele maruz kaldı. Bunu özellikle belirtmek istiyorum 2016 yılında yatırıma alınıp, bakanımızın desteğiyle taşkın koruma, dere ıslahlarımız yapıldı. Bu dere ıslahları olmasaydı 1954 yılında bundan önce gelmiş bir afet kasabamızda 3 kişinin ölümüne sebep olmuştu. Dolayısıyla bu taşkın korumalar selin kasaba merkezine ve bütün her yere girmeyi engelledi. Bu doğrultuda kasabamızın sınırlarında kalan taşkın korumanın Ayazini kısmına kadar yetkililerimiz burada, iş makineleri ile buradalar. Şanda kasabamızda hasar tespitleri yapılıyor.”

Sel baskınında canlarını zor kurtardıklarını söyleyen kasaba halkından bir vatandaş, evlerinin kullanılmaz hale geldiğini dile getirerek, “Dün akşam yağıştan dolayı aniden sel bastı. Yemek hazırlıyorduk akşam yemeği. Canımızı zor kurtardık. Kendimiz zaten çıktığımızda sel zaten burayı bastı. Evlerimiz kullanılmaz hale geldi, makinelerimiz kullanılmaz hale geldi. Evlerde çatlaklar ve göçmeler oldu. Devletimizden yardım bekliyoruz. Şuanda unumuz, aşımız hepsi mahvoldu. Akşam komşularda yatıyoruz, evimizi kullanamıyoruz, göçer diye” diye konuştu.

Sel baskını sırasında evde hamur ve yemek hazırlayan Ayfer Özkan ise, “Akşam yemeğine hamur yapıyordum, bir anda geldi ve zor kurtulduk biz. Canımızı zor attık dışarıya. Nasıl olduğunu bende anlayamadım, birden bastırdı yağış. Tavuklarımız falan öldü hep. Köpeklerimiz vardı köpeklerimiz öldü, tavuklarımız öldü. Onları hep sel götürdü” dedi.

Gözyaşlarını tutamayan evi su altında kalan yaşlı bir köy sakini de yetkililerden yardım istedi.