Afyonkarahisar'da şiddetli yağmur pazar esnafı ve vatandaşlara zor anlar yaşattı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmur pazar esnafı ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Şuhut'ta etkili olan şiddetli yağış nedeniyle pazar esnafı ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Esnaf, iş yerlerinin önünde bulunan malzemelerini korumaya alırken vatandaşlar ise kapalı alanlara sığındı. Çarşı esnafları iş yerlerinin önlerinde meydana gelen su birikintilerini temizlemeye çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrasında meydana gelen şiddetli yağmur ilçe sebze pazarında ise pazar esnaflarına zor anlat yaşattı. Meydana gelen şiddetli yağmurdan dolayı bir an paniğe kapılan esnaflar, pazar tezgâhlarının üzerlerini örterek korumaya aldı. Pazar esnafları çadırlarını korurken müşteriler ise esnaflara yardım etti.