Afyonkarahisar’da ’Sıfır Atık Projesi’

Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetimi ortaklaşa ‘Sıfır Atık Projesi’yle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkan Vekili Sabri Demirkapu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Vahid Okumuşer, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay, OSB Müdürü Ali Ulvi Akosmanoğlu ve sanayiciler katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Mustafa Tutulmaz projenin önemine değinerek, "Proje şu anda hükümetimizin en önemli projelerinden biridir. Tüketim toplumuyuz. Tüketim toplumunda artık her şey ambalaj içerisinde tüketiciye sunuluyor. Dolayısıyla bu ambalajların ve belirli bir aşamadan sonra tüketimin dışında kalan miktarların yeniden ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Bu aslında bilinç oluşturma projesidir. Öncelikle yatırımcılarımızın halkımızın 70’den 70’e herkesin tüketim sonucu ortaya çıkan kalıntılardan yeniden ekonomiye ne şekilde bunu kazandırabiliriz sorusunu kendinize sormanın bir yolu. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi himayelerinde yürüyen bir projedir. Afyonkarahisar olarak önemli bir aşamaya geldik. Kamu kurum ve kuruluşlarımızı bu konuda bilgilendirdik. Şimdi peyderpey halkımızı her alanda bilgilendirme yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmalarından ardından Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünde görevli Çevre Mühendisi Birol İnan, sunumlu bir şekilde ‘Sıfır Atık Projesi’ni anlattı. Sıfır atığın tanımını yaparak konuşmasını sürdüren İnan şöyle devam etti:

“Türkiye, nüfus ve ekonomik olarak hızla gelişen ve büyüyen bir ülkedir. Ekonomik büyüme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi ile atık üretim miktarları da artmaktadır. Sıfır atık; israfın önlenmesini kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi ve minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.”