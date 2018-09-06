Afyonkarahisar’da taklit ürünlere el konuldu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde 28 adrese operasyon düzenlendi. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerine yapılan denetim ve aramalarda kadın el çantası, gözlük, cep telefonu aksesuarları, kolye ve takı çeşitleri, kadın kozmetik ürünleri, giyecek ve temizlik ürünleri olmak üzere toplam 655 taklit ürün tespit edildi. Tespit edilen ürünlere mahkeme kararları doğrultusunda el konularak 24 iş yeri sahibi hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.