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09 Ağustos 2018 17:44

Afyonkarahisar’da toplu taşımada indirim

Afyonkarahisar Belediyesi’nin şirketi Yüntaş A.

Afyonkarahisar’da toplu taşımada indirim

09 Ağustos 2018 17:44

Ş. tarafından işletilen Özel Halk Otobüsleri, 11 Ağustos Cumartesi gününden itibaren yaklaşık bir ay süreyle 1.5 liraya toplu taşıma hizmeti verecek.


Kısa süre önce hizmete sunduğu özel halk otobüsleriyle şehir içi ulaşıma kalite, konfor ve düzen getiren Yüntaş A.Ş. yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle toplu taşıma ücretlerinde bir indirim açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 11 Ağustos Cumartesi gününden itibaren yaklaşık bir ay süreyle 1.5 liraya toplu taşıma hizmeti verileceği, ayrıca daha önce tam kart alan vatandaşların da bu indirimden faydalanacağı bildirildi.




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