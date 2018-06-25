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25 Haziran 2018 21:28

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Akharım beldesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

25 Haziran 2018 21:28


Kaza, akşam saatlerinde Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 30. kilometresinde Akharım beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Demir‘in kullandığı 07 DS 199 plakalı otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada yaralanan Ümit Ddemir ile eşi Ümmü Demir, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ümmü Demir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ümit Demir ise Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.




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