Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında TIR’a çarpan otobüsteki 1 kişi öldü, 2 kişide yaralandı. Yaralılar kurtarma ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi ile sıkıştıkları yerden çıkarılabildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza Afyonkarahisar-Konya karayolunun 20. Kilometresinde, Sülümenli Beldesi Kavşağı çıkışında meydana geldi. Buzlanma nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada, sürücüsünün yolda kayan 77 EF 230 plakalı TIR’a arkadan gelen 03 KV 680 plakalı otobüs çarptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil Servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı sivil savunma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada Kübra Ergün (23) ve Hasan Öz (51) isimli şahıslar ise yaralandı. Yaralılardan Öz, kurtarma ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarılabildi. Yaralılar ambulans ile Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı.

Kaza iki aracında sürücüsünün ismi henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan, kazadan dolayı Konya-Afyonkarahisar karayolunda trafik bir süre çevredeki fabrikaların kullandığı servis yolundan verildi.