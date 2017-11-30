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30 Kasım 2017 08:52

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişide yaralandı.

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

30 Kasım 2017 08:52


Edinilen bilgilere göre, kaza Çay-Bolvadin ilçe karayolunun 5. Kilometresinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan kazada Erhan Karaaslan’ın (38) kullandığı 26 GA 807 plakalı otomobil, Mehmet Can Demir idaresindeki 16 NAG 67 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Erhan Karaaslan olay yerinde hayatını kaybederken, minibüsün sürücüsü Mehmet Can Demir, Emine, Yaşar ve Abdurrahman Yılmaz, Nurşen ve Kadir Çıdacı ise yaralandı. Yaralılar ilçe hastaneleri ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.




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