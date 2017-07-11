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11 Temmuz 2017 18:46

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1ölü

Afyonkarahisar’da park eden tırın arızasına bakmak isteyen muavine otomobil çarptı.

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1ölü

11 Temmuz 2017 18:46

Kazada talihsiz muavin hayatını kaybetti.


Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolunda, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ankara yönüne giden 34 DE 5096 plakalı tır arıza yaptığı yolun sağ tarafına park ederek beklemeye başladı. Tırdan aşağı inen muavin Ali Yılmaz (43) arızaya müdahale etmek istedi. Bu sırada arkadan Bayram D., idaresindeki 03 RJ 824 plakalı otomobil Ali Yılmaz’a çarparak otomobil ve tırın dorsesi arasına sıkıştırdı. Yılmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazanın ardından otomobil sürücüsü Bayram D., gözaltına alındı.




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