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17 Eylül 2017 19:52

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Afyonkahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tıra arakadan çarparak parçalanan otomobilde 2 kişi öldü, 2 kişide yaralandı.

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

17 Eylül 2017 19:52


Kaza Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 72. kilometresi, Kaplıca Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan kazada, İbrahim Başaran (45) yönetimindeki 59 ZR 175 plakalı otomobil önünde seyir halinde olan Emrah Kibar idaresindeki 34 BH 9635 plakalı tıra arkadan çarptı. Yaşanan kazada tam bir can pazarı yaşanırken, kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan Bahadır Başaran olay yerinde hayatını kaybederken, Vildan Başaran (42), Elif Nur Başaran 20) ve otomobil sürücüsü İbrahim Başaran yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Vildan Başaran götürüldüğü Sandıklı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.


Kaza sonrası yaralılar olay yerine gelen itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından çıkarılırken, tıra arkadan çarparak parçalanan otomobil olayın dehşetini gözler önüne serdi.


Kaza sonrası başlatılan soruşturmanın geniş çaplı olarak devam ettiği bildirilirken, yaralıların hastaneden tedavilerinin devam ettiği bildirildi.




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