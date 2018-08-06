Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2’si çocuk 4 yaralı

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Sandıklı Hocalar Karayolu Gürsu köyü yakınlarında meydana geldi. Hocalar ilçesi istikametinden Sandıklı ilçesi istikametine seyir halindeki Sami Onaylı idaresindeki 07 CGE 45 plakalı otomobil, viraja girerken sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu takla atarak ders döndü. Kaza sonrası otomobil şoförü Sami Onaylı (74) ve otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Onaylı (66), Ömer Faruk Öğredici (15) ve Zümral Şüheda Öğredici (13) yaralandı.

Yaralılar çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yardımı ile otomobilde sıkıştıkları yerden çıkartılarak kaldırıldıkları Sandıklı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Sandıklı Devlet Hastanesi’nde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Afyonkarahisar’da çeşitli hastanelere sevk edildi.