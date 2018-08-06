Diğer
Kategoriler
06 Ağustos 2018 17:20

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2’si çocuk 4 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilde bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2’si çocuk 4 yaralı

06 Ağustos 2018 17:20


Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Sandıklı Hocalar Karayolu Gürsu köyü yakınlarında meydana geldi. Hocalar ilçesi istikametinden Sandıklı ilçesi istikametine seyir halindeki Sami Onaylı idaresindeki 07 CGE 45 plakalı otomobil, viraja girerken sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu takla atarak ders döndü. Kaza sonrası otomobil şoförü Sami Onaylı (74) ve otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Onaylı (66), Ömer Faruk Öğredici (15) ve Zümral Şüheda Öğredici (13) yaralandı.


Yaralılar çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yardımı ile otomobilde sıkıştıkları yerden çıkartılarak kaldırıldıkları Sandıklı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Sandıklı Devlet Hastanesi’nde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Afyonkarahisar’da çeşitli hastanelere sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç