Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 14:31

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 3 yaralı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 3 yaralı

20 Haziran 2017 14:31


Edinilen bilgilere göre, kaza İhsaniye- Afyonkarahisar karayolu Üçlerkayası köyü yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan kazada, Hasan Ş. idaresindeki 03 DA996 plakalı yolcu taşımacılığı yapan minibüs köy yakınlarına geldiği sırada virajı alamayarak devrildi. Kazada minibüs içerisinde bulunan Aziz Can Tekik ile ismi henüz tespit edilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansları ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma tarafından kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
AFYON NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:15
  • Güneş :05:26
  • Öğle :13:10
  • İkindi :17:06
  • Akşam :20:34
  • Yatsı :22:27
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!