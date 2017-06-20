Afyonkarahisar’da trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza İhsaniye- Afyonkarahisar karayolu Üçlerkayası köyü yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan kazada, Hasan Ş. idaresindeki 03 DA996 plakalı yolcu taşımacılığı yapan minibüs köy yakınlarına geldiği sırada virajı alamayarak devrildi. Kazada minibüs içerisinde bulunan Aziz Can Tekik ile ismi henüz tespit edilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansları ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma tarafından kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.