Afyonkarahisar’da trafik kazası: 9 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolu üzerinde eski çevik kuvvet kavşağında meydana geldi. İddialara göre, sürücüsü olay yerinden kaçan 06 TZN 03 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki Serkan Çeliker’in kullandığı 03 HB 853 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gördükten sonra duran Kamil Yaz’ın kullandığı 64 AV 536 plakalı otomobile ise bu defa Tahsin Erdoğan’ın kullandığı 05 NB 101 plakalı otomobile ise içinde tarım işçileri olan Mehmet Asana’nın kullandığı 13 AS 189 plakalı minibüsün çarpması ile ikinci bir kaza daha meydana geldi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Kazanın ardından tam bir can pazarı yaşanırken, yaralılardan 5’i Devlet Hastanesine, 4’ü ise ambulanslar ile Kocatepe Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların bir çoğu ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan, kazaya karışıp ve kaçtığı iddia edilen 06 TZN 03 plakalı otomobil sürücüsünün her yerde arandığı bildirildi.