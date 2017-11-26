Afyonkarahisar’da tribün terörü: 4 yaralı

Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında AFJET Afyonspor ile Bucaspor arasında oynanan futbol maçı sonrası olaylar çıktı. Bucasporluların koltukları söküp tribün boşluklarından atması üzerine Afyonspor taraftarı da Bucasporlular’a taşla karşılık verdi. Çıkan olaylarda 4 kişi yaralanırken, polis ve jandarma olaylara TOMA ile müdahale etti.

Afyonkarahisar Kocatepe Şehir Stadı’ndan oynanan ve AFJET Afyonspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona eren maç sonrası olaylar çıktı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte tribünler bir anda karışırken, iki takım taraftarları arasında küfürleşme ile başlayan olayda Bucaspor taraftarları bir anda oturdukları koltukları sökerek tribün boşluklarından aşağı attı. Afyonspor taraftarına da küfürler yağdırmaya başlayan Bucaspor taraftarına Afyonspor taraftarı da stat dışından taş ve küfürlerle karşılık vermeye başladı. Olaya hemen polis, jandarma ve özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Bucasporlular’ın bulunduğu tribün girişine adeta etten duvar ören güvenlik güçleri içeri giriş ve çıkışları yasakladı.

Taş yağmurunu TOMA’dan sıkılan su durdurdu

Olaylar kontrol altına alınmaya başladığı sırada bu defa AFJET Afyonspor taraftarı Bucasporluları taşıyan otobüslerin bulunduğu otoparka yöneldi. Taş başta olmak üzere ellerine geçirdikleri su şişesi ve çakmakları otobüse atmaya başladı. Otobüslerin çoğunun camı kırılıp, kaportaları atılan taşlardan zarar gördü. Bunun üzerine bu defa devreye TOMA girdi. TOMA öfkeli kalabalığın üzerine su sıkarak taş atmalarını öneledi ve otopark yakınından uzaklaşmalarını sağladı.

İl Emniyet Müdürü olayların bastırılmasını bizzat koordine etti

Çıkan olaylarda iki takım taraftarlarından 4 kişi atılan taş ve koltuklardan dolayı yaralanırken, 1 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, olayların bastırılmasında bizzat polis ve güvenlik güçlerini stat çevresinde koordine etti. Bucaspor taraftarları, Afyonspor taraftarlarının stattan uzaklaşmasının ardından yaklaşık yarım saat sonra stat dışarısına çıkarıldı. Çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.