Afyonkarahisar'da TÜBİTAK Bilim Şenliği başladı

“Bilime Açılan Kapı Afyonkarahisar TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği” Afyonkarahisar Kamil Miras Anadolu Lisesi'nde başladı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği'nin açılışına Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Şenlik gösteri deneyleri ile başladı. Ardından İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın açılış konuşmasını yaptı. Yalçın, projeyle öğrenci, öğretmen, veli ve toplumun tüm kesimlerini içine alacak şekilde 4 günlük faaliyetle bilim, teknoloji, toplum, çevre ve birey arasındaki etkileşimi sağlamayı amaçladıklarını söyleyerek, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Geleneksel metotlardan uzaklaşılarak bilime önem verilmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Mustafa Tutulmaz,

“Bu şenlik geleceğimize yeni kapılar açacaktır. Gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin temelinde bilim yatmaktadır. Üretim alanında ya da günlük hayatta bilime daha yakın ülkeler daha gelişmiş ülkelerdir. Bizim 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmemiz için bilime daha fazla önem vermemiz, günlük hayatın içerisine daha fazla dâhil etmemiz gerekmektedir. Geleneksel metotlardan biraz daha uzaklaşmalıyız. Geleceğimizi şekillendirecek olanlar siz gençlersiniz. Sizler ne kadar donanımlı olur, kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz geleceğimizde o kadar parlak olur. Toplumun aydınlık geleceğe ulaşması da sizlere bağlı. 7'den 77'ye hepimizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine odaklanması ve bu doğrultuda çalışması gerekir. Bu hedefler ile dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geleceğiz. Bunun sonucu olarak da bu topraklarda yaşayan bizlerin refah düzeyi daha iyi konumda olacak ve bizlere gönül bağıyla bağlanmış gönül coğrafyasındaki kardeşlerimize daha iyi bir gelecek sağlamamıza da vesile olacaktır. İnşallah bu şenlikten ilimiz adına büyük kazanımlarla çıkarız. Şenliğe emek veren tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri öğrencilerin projelerini inceleyerek bilgiler aldı. Projeleri tek tek inceleyen Vali Tutulmaz ve protokol üyeleri öğrencileri tebrik ederek, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Vali Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri öğle yemeğini de öğrencilerle birlikte yedi. Onlarla birlikte sıraya girdiler ve yemekte de öğrencilere eşlik ettiler.

23 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek Bilim Şenliği kapsamında Gösteri Deneyleri, Robot Gösterileri, 54 Farklı Bilimsel Atölye, Bilim ve İnsan Temalı Tiyatro Gösterisi, 6 Bilimsel Söyleşi, Müzik Dinletileri, Bilim ve Sanat İç İçe Temalı Resim Sergisi, Akdağ Tabiat Parkı Ekolojik Gezisi gibi etkinlikler düzenlenecek.