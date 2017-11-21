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21 Kasım 2017 14:50

Afyonkarahisar’da turizm değerlendirme toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan ve Rusya’dan gelen ‘Turizm Acente Temsilcileri ve Tur Operatörleri’ turizm değerlendirme toplantısı yaptı.

Afyonkarahisar’da turizm değerlendirme toplantısı yapıldı

21 Kasım 2017 14:50


Vali Tutulmaz başkanlığında yapılan toplantıya yabancı ülke temsilcileri ile birlikte kentteki bazı otel ve acente temsilcileri de katıldı. Toplantıda konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, kentin turizm noktasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, “İlimizin ön plana çıkan tarihi, termali, kültürel ve doğal güzelliklerini yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimizle daha iyi buluşturmak adına bir toplantı yaptık. Tüm gayemiz ve temennimiz bundan sonra ki dönemlerde de zaten termal ve tarihi bakımdan turizm cenneti olan Afyonkarahisar’ımıza gerek yurt içinden gerekse yurt dışından daha fazla turist çekebilmek ve ilimizin ekonomisine daha çok katkı sağlayabilmektir” dedi.




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