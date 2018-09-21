Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Çobanlar ilçesinde uyuşturucu madde satışına yönelik düzenlenen operasyon sonucu; şüpheli bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda, 672 gram kubar esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, 10 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Meydana gelen olayla ilgili olarak yakalan 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.